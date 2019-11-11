İranlı şahıs uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

İranlı şahıs uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

İranlı şahıs uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandıVAN - Van'da valizin taban kısmına zulalanmış vaziyette 1 kilo 210 gram uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İranlı şahıs yakalandı.

11.11.2019 00:45 | Son Güncelleme: 11.11.2019 00:47
İranlı şahıs uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

İranlı şahıs uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

- Van'da valizin taban kısmına zulalanmış vaziyette 1 kilo 210 gram uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İranlı şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Havalimanı ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri görevlilerince, Van'dan 'ya gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu F.A. isimli şahsın giriş kontrol noktasından geçtiği esnada X-Ray cihazına bıraktığı valizinden şüphelenildiği belirtildi. Bunun üzerine yapılan detaylı aramada, valizin taban kısmına zulalanmış vaziyette toplam 1 kilo 210 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili F.A. gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: İranlı şahıs uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı
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