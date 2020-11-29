İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesi
29.11.2020 15:28 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:33
Cenazenin uçaktan indirilmesi Genel görüntüler KUM - Başkent Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade için, Kum kentindeki Fatıma-i Masume Türbesi'nde tören düzenlendi.
Cenazenin uçaktan indirilmesi
Genel görüntüler KUM - Başkent Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade için, Kum kentindeki Fatıma-i Masume Türbesi'nde tören düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı