İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesi
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İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesi

29.11.2020 15:28 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:33

Cenazenin uçaktan indirilmesi Genel görüntüler KUM - Başkent Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade için, Kum kentindeki Fatıma-i Masume Türbesi'nde tören düzenlendi.

Cenazenin uçaktan indirilmesi

Genel görüntüler KUM - Başkent Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade için, Kum kentindeki Fatıma-i Masume Türbesi'nde tören düzenlendi.

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İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesi
İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesi
İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesi
İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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