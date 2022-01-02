İran, yurt dışından Kovid-19 aşısı alımını durdurdu - Haberler
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İran, yurt dışından Kovid-19 aşısı alımını durdurdu

İran, yurt dışından Kovid-19 aşısı alımını durdurdu
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Behram Darayi, Kovid-19'a karşı üretilen ithal aşı alımının durdurulduğunu ve yerli aşıyı kullanacaklarını söyledi.

İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Behram Darayi, Kovid-19'a karşı üretilen ithal aşı alımının durdurulduğunu ve yerli aşıyı kullanacaklarını söyledi.

Darayi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ülkedeki aşılma çalışmaları ve kullanılan aşılarla ilgili bilgi verdi.

Yerli üreticilerin aylık en az 15 milyon doz Kovid-19 aşısı üreteceklerini kaydeden Darayi, İran'ın ürettiği yerli aşıların Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) onay alması için de belgelerin hazırlanarak gönderileceğini ifade etti.

Gerekli aşıyı sadece yurt dışından ithal etmeleri halinde yıllık yaklaşık 5 milyar dolarlık bir bütçe gerektiğini aktaran Darayi, yerli aşı üretiminde ise herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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