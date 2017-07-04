İran ve Rus Medyası Duyurdu: İranlı Yıldız Azmoun, Beşiktaş'la Anlaştı

Beşiktaş transfer listesine sürpriz bir aday daha eklendi.. Siyah-beyazlılar Aboubakar için tüm şartlarını zorluyor, Raul Jimenez ve Guido Carrillo ile prensip anlaşmaları yapıldı. Alexandar Mitrovic için ise Newcastle'dan haber bekleniyor. Beşiktaş'ta transfer için bu isimler konuşurken aynı gün Rusya ve İran'dan çifte iddia geldi. Siyah-beyazlıların Rostov'da forma giyen 22 yaşındaki genç yıldız Sardar Azmoun ile anlaştığı haberi yapıldı.

İRANLI YILDIZLA ANLAŞTILAR

İran'dan IRIBTV3 ile Rusya'da Sport-1 kanalı Türkmen asıllı İranlı oyuncu için Rostov ile Beşiktaş'ın anlaştığını eş zamanlı duyurdu. Rostov'un, Lazio'nun teklifini kabul etmediğini, Azmoun'un da siyah-beyazlı formayı giymek istediği belirtildi. Sardar, geçtiğimiz sezon 27 resmi maçta 7 gol atarken; Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde ise 13 resmi maçta 9 gol attı, 1 de asist yaptı.