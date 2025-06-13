İran ve İsrail arasında neler oluyor? 13 Haziran gerilim tırmandı!

İran ve İsrail arasında neler oluyor? 13 Haziran gerilim tırmandı!
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İran ve İsrail arasında neler oluyor? 13 Haziran gerilim tırmandı!
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İran ve İsrail arasındaki gerginlik, 13 Haziran 2025'te geniş çaplı bir askeri operasyonla yeni bir boyuta ulaştı. İsrail, İran'ın nükleer tesislerine ve askeri altyapılarına hava saldırıları başlattı.

İran ve İsrail arasındaki gerginlik, 13 Haziran 2025 sabahı büyük bir askeri operasyonla yeni bir boyuta ulaştı. İsrail, İran'daki nükleer tesisler ve askeri altyapılara yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlattı. Bölgedeki gelişmeler sadece Orta Doğu'yu değil, tüm dünyayı alarma geçirdi. Peki, İran ve İsrail neden karşı karşıya geldi? İşte dakika dakika yaşanan son gelişmeler…

İRAN VE İSRAİL ARASINDA NELER OLUYOR?

İsrail, "Yükselen Aslan Operasyonu" (Operation Rising Lion) kapsamında İran'ın nükleer tesislerine, balistik füze üretim merkezlerine ve üst düzey askeri hedeflerine yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi. Tahran, Natanz, Khondab ve Khorramabad gibi şehirlerde patlama sesleri duyuldu.

KOMUTANLAR HAYATINI KAYBETTİ

İran, saldırı sonucunda aralarında eski Devrim Muhafızları Komutanı Hossein Salami'nin de bulunduğu bazı üst düzey yetkililerin hayatını kaybettiğini açıkladı. İran kaynakları, sivil kayıpların da olduğunu ve bazı yerleşim bölgelerinin ciddi zarar gördüğünü bildirdi.

ABD'DEN İLK HAMLE

ABD yönetimi, bölgedeki üslerinden personel ve diplomatlarını tahliye etmeye başladı. Pentagon, İran'ın İsrail'e veya bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme yapabileceği uyarısında bulundu.

İRAN'DAN MİSİLLEME

İran yönetimi, saldırıya karşılık olarak üçüncü bir gizli uranyum zenginleştirme tesisini devreye alacağını açıkladı. Ayrıca İran, Batılı ülkeleri İsrail'e destek vermekle suçladı ve "tarihi misilleme" tehdidinde bulundu.

İsrail ve İran arasındaki bu çatışma, sadece iki ülkeyi değil tüm Orta Doğu'yu etkileyebilir. Yemen'deki Husiler ve Lübnan'daki Hizbullah gibi İran destekli grupların da devreye girmesi durumunda, bölgesel bir savaş ihtimali gündeme gelebilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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