İran, Tesay Nükleer Tesisi'nde denetime izin vermiyor - Haberler
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İran, Tesay Nükleer Tesisi'nde denetime izin vermiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İran, Tesay Nükleer Tesisi'nde denetime izin vermiyor

İran'ın Uluslararası Kurumlar Nezdindeki Daimi Temsilcisi Kazım Garibabadi Tesay Nükleer Tesisi hakkında, "Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve diğer üç Avrupa ülkesi İsrail rejiminin nükleer tesislerimize yönelik terör saldırıları karşısında sessiz kalırken, saldırılardan zarar...

İran'ın Uluslararası Kurumlar Nezdindeki Daimi Temsilcisi Kazım Garibabadi Tesay Nükleer Tesisi hakkında, "Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve diğer üç Avrupa ülkesi İsrail rejiminin nükleer tesislerimize yönelik terör saldırıları karşısında sessiz kalırken, saldırılardan zarar gören tesislerde ajansa ait kamera sistemlerinin olmasını bekleyemezler" dedi.

İran'ın Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Uluslararası Kurumlar Nezdindeki Daimi Temsilcisi Kazım Garibabadi, Kerec şehrinde bulunan Tesay Nükleer Tesisindeki kamera sistemleri ve denetime ilişkin konuştu. Garibabadi, Tahran yönetiminin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) ile yaptığı son anlaşmaya Kerec'teki Tessay Nükleer Tesisinin dahil edilmediğin belirterek, "Nükleer tesislerdeki kamera sistemlerinin hafıza kartlarının değiştirilmesi ve denetimi ile alakalı yaptığımız anlaşmaya Tesay Nükleer Tesisi dahil edilmedi" dedi.

İsrail saldırısında Tesay Nükleer Tesisinin zarar gördüğünü belirten Garibabadi, "Siyonist İsrail rejiminin gerçekleştirdiği terör saldırısında ajansa ait kamera sistemleri zarar gördü. Neden İran bunun zararını karşılasın" ifadelerini kullandı.

"Saldırılardan zarar gören tesiste ajansa ait kamera sistemlerinin olmasını bekleyemezler"

ABD ve UAEA'ya tepki gösteren Garibabadi, "Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve diğer üç Avrupa ülkesi İsrail rejiminin nükleer tesislerimize yönelik terör saldırıları karşısında sessiz kalırken, saldırılardan zarar gören tesiste ajansa ait kamera sistemlerinin olmasını bekleyemezler. Hem bize yönelik terör saldırısı gerçekleşiyor hem de ajans bize karşı cephe alıyor. Bu kabul edilemez" dedi.

"ABD, UAEA ile ilişkimize karışamaz"

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ise, ABD'nin UAEA-İran ilişkisine müdahale etmeye çalıştığını belirterek, "Washington yönetimi İran ile UAEA arasındaki işbirliğine karışacak konumda değil. Maalesef UAEA ise ABD ve Siyonist İsrail rejiminin baskılarına boyun eğiyor" dedi.

ABD'nin Tesay Nükleer Tesisinin denetime açılmasına ilişkin açıklamasına tepki gösteren İslami, ABD'nin bu talebini itibarsız ve mesnetsiz olarak nitelendirdi.

Viyana müzakerelerine ara verilmişti

UAEA, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yayımladığı son raporunda, Tahran yönetiminin Tesay Nükleer Tesisinde denetime izin vermediğini açıklamıştı. Diğer yandan İran ile 4+1 ülkeleri arasında 6 Nisan tarihinde Viyana'da başlayan müzakerelerde Tahran yönetiminin nükleer faaliyetleri ele alınırken, İran'da Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yeni yönetimin Tahran'da iş başı yapması nedeniyle Viyana müzakerelerine ara verilmişti.

Viyana müzakerelerinin yeniden ne zaman başlayacağına ilişkin taraflar şu ana kadar kesin bir tarih vermezken, İran Dışişleri Bakanı Emir Hüseyin Abdullahiyan New York ziyareti sırasında Tahran yönetiminin yakın zamanda Viyana müzakerelerine başlayacağını açıklamıştı. - TAHRAN

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