İran sınırındaki deprem Vanlıları korkuttu, vatandaşlar dışarı çıktı
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İran sınırındaki deprem Vanlıları korkuttu, vatandaşlar dışarı çıktı

Akşam saatlerinde İran'nın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da korku dolu anlar yaşattı.

23.02.2020 19:35 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:43
İran sınırındaki deprem Vanlıları korkuttu, vatandaşlar dışarı çıktı

Akşam saatlerinde 'nın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki 'da korku dolu anlar yaşattı.


İran'ın Khoy kentinde AFAD'ın açıklamalarına göre, saat 19.00'da meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem, Van'da da hissedildi. Korku dolu anlara sebep olan deprem nedeniyle vatandaşlar dışarı kaçtı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuğunu tedavi etiği sırada depreme yakalanan Adnan Çetin isimli vatandaş korkuyla dışarı kaçtıklarını söyledi. Çetin, "İçeride muayene oluyorduk, oğlumun sonucunu gösterirken baktım, ayaklarımız birden sallanmaya başladı. Doktora dedim kaçalım, deprem oldu, gerçekten iyi sallandık. Çocuklar çok korktu, mahalleyi aradım evdekiler daha çok sallanmış, hemen hiç beklemedik dışarı çıktık, ne yapacağımızı da bilmiyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA
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