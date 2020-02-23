İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (3)
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İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (3)

BAKAN SOYLU, YARALI DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'ın Hoy şehrinde saat 19.00'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, afet bölgesine 8.97 kilometre mesafedeki Van'ın Başkale ilçesine geldi.

23.02.2020 20:29 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:29
İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (3)

BAKAN SOYLU, YARALI DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı , 'ın Hoy şehrinde saat 19.00'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, afet bölgesine 8.97 kilometre mesafedeki Van'ın ilçesine geldi. Bakan Soylu, Van Başkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan depremzedeleri ziyaret etti. 


Kaynak: DHA
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