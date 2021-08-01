İran sınırında çekildiği iddia edilen video gündem oldu! Yüzlerce mülteci kalabalık gruplar halinde görüntülendi
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İran sınırında çekildiği iddia edilen video gündem oldu! Yüzlerce mülteci kalabalık gruplar halinde görüntülendi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Afganistan'da Taliban'ın hakimiyetini ilerletmesiyle ülkeyi terk eden binlerce mültecinin İran sınırı üzerinden Türkiye'ye geçtiklerine ilişkin iddialar gündemden düşmüyor. Sosyal medya bu kez de yüksek bir tepeden çekilen ve yüzlerce mültecinin kalabalık gruplar halinde sınırı aşarak ilerlediği videoyu konuşuyor.

Türkiye günlerdir İran sınırı üzerinden ülkemize gelen Afgan göçmenlerle ilgili haberleri konuşurken, sosyal medyada bugün paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem oldu.

KÖPEKLERDEN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Yüksek bir tepeden cep telefonuyla kaydedilen videoda, yüzlerce göçmenin kalabalık gruplar halinde hareket ettikleri görülüyor. İki ayrı göçmen grubunun tepeleri aşarak hızlı hareketlerle ilerledikleri görüntülerde, hayvan sürülerini koruyan köpeklerin bu kişilere havlayarak tepki verdikleri yer alıyor. Videoyu kaydeden ise kişi her gün binlerce kişinin bu şekilde Türkiye sınırını geçtiklerini öne sürüyor.

VİDEO KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Sosyal medyadaki çok sayıda kullanıcı ilgili videoyu hesaplarından paylaşırken, görüntülerle ilgili yorumların da ardı arkası kesilmedi. Yetkililerden görüntülerle ilgili açıklama beklediklerini ifade eden çok sayıda vatandaş, videonun nerede çekildiğini ve bu kişilerin Türkiye'ye giriş yapıp yapmadıklarını merak ettiklerini dile getirdi.

İran sınırında çekildiği iddia edilen video gündem oldu! Yüzlerce mülteci kalabalık gruplar halinde görüntülendi
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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