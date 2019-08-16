İran: Petrol gemisinin serbest kalması için taahhütte bulunmadık, Cebelitarık: Yazılı güvence aldık

İran: Petrol gemisinin serbest kalması için taahhütte bulunmadık, Cebelitarık: Yazılı güvence aldık

16.08.2019 16:03
İran: Petrol gemisinin serbest kalması için taahhütte bulunmadık, Cebelitarık: Yazılı güvence aldık

İran Dışişleri Bakanlığı, Cebelitarık yönetiminin el koyduğu "Grace 1" isimli petrol tankerinin serbest bırakılması için hiçbir taahhütte bulunulmadığını bildirdi. Tahran, tankerin Suriye'ye gidip gitmeyeceği ile ilgili herhangi bir güvence verilmediğini de duyurdu.

Söz konusu açıklama, Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo'nun, "Tutuklama emri, İran'ın Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına aykırı olarak petrolü Suriye'ye götürmeyeceğine dair yazılı güvence vermesinin ardından kaldırıldı." ifadelerinden sonra geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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