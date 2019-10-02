İran Petrol Bakanı, Suudi mevkidaşı bin Selman'ı eski dostu olarak nitelendirdi

02.10.2019 14:46

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ülkesinin neredeyse savaşın eşiğine geldiği Suudi Arabistan'ın yeni atanan Petrol Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman'ı eski bir arkadaşı olarak nitelendirdi.



Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir enerji konferansında konuşan Bijen Zengene, Tahran'ın Körfez'de gerginliği arttırıcı herhangi bir adım atmadığını da ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle