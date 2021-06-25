İran lideri Hamaney ülkesinde geliştirilen Kovid-19 aşısının ilk dozunu vuruldu
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İran lideri Hamaney ülkesinde geliştirilen Kovid-19 aşısının ilk dozunu vuruldu

İran lideri Hamaney ülkesinde geliştirilen Kovid-19 aşısının ilk dozunu vuruldu
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran lideri Ali Hamaney, ülkesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının ilk dozunu yaptırdı.

İran lideri Ali Hamaney, ülkesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının ilk dozunu yaptırdı.

İranlı bilim insanlarının geliştirdiği "COVIRAN Bereket"in acil kullanımına onay verilmesinin ardından ülke lideri Hamaney aşının ilk dozunu vurulmak için kameraların karşısına geçti.

Hamaney, canlı yayında yerli aşıyı olduktan sonra yaptığı açıklamada, tüm ısrarlara rağmen şu ana kadar aşı olmadığını ve İranlı bilim insanlarının ürettiği aşıyı beklediğini söyledi.

İran lideri Hamaney'in aşı işlemi sırasında hazır bulunan Sağlık Bakanı Said Nemeki de aşı temininde uygulanan kısıtlamalar ve engeller nedeniyle ABD'yi eleştirdi.

İran, COVIRAN Bereket'i 29 Aralık 2020'de ilk defa insan üzerinde test etmiş ve başarılı sonuçlar alındığını açıklamıştı. Bilim Kurulunun başındaki Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir, aşının yapıldığı ilk gönüllü olmuştu.

Ülkenin ikinci yerli aşısı Razi Cov Pars'ın insan üzerindeki ilk denemesi ise 28 Şubat'ta gerçekleştirilmiş, ilk aşamada aşı 133 gönüllüye uygulanmıştı.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, 14 Haziran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'in acil kullanımına izin verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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