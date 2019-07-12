İran İngiltere'yi uyardı, İngiltere Karadeniz'deki savaş gemisini Basra Körfezi'ne yönlendirdi

İran, Cebelitarık'ta alıkonulan petrol tankerinin bir an evvel bırakılması çağrısını yinelerken, İngiltere Basra Körfezi'ne ikinci savaş gemisini yönlendirdi.

Londra yönetimi bu durumun dünyanın en çalkantılı petrol ticareti yollarından biri olan bölgede İngiliz deniz kuvvetlerinin devamlılığını sağlamak için daha önce planlanan rotasyonun bir parçası olduğunu açıkladı. Fakat AFP'nin ulaştığı bir kaynak yükselen gerilim nedeniyle rotasyonun birkaç gün erkene alındığını ve her iki geminin de Basra Körfezi'nde bir süre beraber görev yapabileceğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle