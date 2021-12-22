İran'ın Tebriz kentinde bina çöktü, 5 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'ın Tebriz kentinde bina çöktü, 5 kişi öldü

İran'ın Tebriz kentinde bina çöktü, 5 kişi öldü
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde doğal gaz patlaması meydana gelen bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde doğal gaz patlaması meydana gelen bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İran devlet medyasının haberine göre Tebriz kent merkezinde dün gece 5 katlı bir apartmanda doğal gaz patlaması oldu. Bina, patlamanın ardından çöktü.

Enkaz altından şu ana kadar 5 kişinin cesedinin çıkarıldığı ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Olayda 15 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Son dakika haberleri: Kovid-19 tedavisi için Yemen'den ülkesine getirilen İranlı Büyükelçi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Kovid-19 tedavisi için Yemen'den ülkesine getirilen İranlı Büyükelçi hayatını kaybetti

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title