İran'ın başkenti Tahran'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

Tahran'ın İmam Hüseyin Meydanı'nda düzenlenen gösteriye Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, Filistin'in Tahran Büyükelçisi Salah Zavavi ve Hamas'ın Tahran Temsilcisi Halid el-Kadumi de katıldı.

ABD ve İsrail aleyhine sloganların atıldığı ve pankartların taşındığı gösteride konuşma yapan Selami, 60 yıldan sonra ilk defa binlerce füzenin Tel Aviv'e atıldığını dile getirdi.

Selami, İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne yapılan saldırının ardından İsrail'in füze fabrikasının yok edildiğini, Hayfa rafinerisinin patlatıldığını ve İsrail savunma şirketi Rafael'de yangın çıktığını belirterek, "İsrail'in güvenliği sonu gelmeyen bir başarısızlıkla karşı karşıya kaldı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun