İran, IMF'den sonra İslam Kalkınma ve Dünya Bankası'nda da kredi istedi İran, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede kullanılmak üzere İslam Kalkınma Bankasından 130 milyon euro, Dünya Bankasından 50 milyon dolar kredi istedi.

İran, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede kullanılmak üzere İslam Kalkınma Bankasından 130 milyon euro, Dünya Bankasından 50 milyon dolar kredi istedi.

İran resmi ajansı IRNA'na göre, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakan Yardımcısı Kamil Tekavinejad, "2005'ten bu yana ilk kez Dünya Bankasından 50 milyon dolar miktarında kredi alacağız. Hazırlıklar yapıldı ve Merkez Bankası ile Ekonomi Bakanlığı gibi ilgili kurumlar konuyu takip ediyor." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle