İran ile Fransa Cumhurbaşkanları nükleer anlaşmayı görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran ile Fransa Cumhurbaşkanları nükleer anlaşmayı görüştü

AA, Muhammet Kurşun - Güncel
 - Güncelleme:
İran ile Fransa Cumhurbaşkanları nükleer anlaşmayı görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi ile Macron, nükleer müzakereler, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, Yemen savaşı ve Lübnan'ın durumunu ele aldı.

Görüşmede "İran'ın müzakere sürecinde anlaşma için ciddiyet ve iradesini ispatladığını" ifade eden Reisi, karşı tarafın atacağı adımların da yaptırımların kaldırılması, bunun doğrulanabilir olması ve garanti verilmesi konularını içermesi gerektiğini söyledi.

Açıklamada, Macron'un nükleer anlaşma ile ilgili olarak "İran'ın ABD'ye güvenmeme konusunda haklı olduğunu ve Washington'ın sorun oluşturan adımlar attığını ifade ettiği" aktarıldı.

AA / Muhammet Kurşun - Güncel

cumhurbaşkanı, Nükleer, Fransa, İran, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title