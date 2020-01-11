İran Hava Kuvvetleri Komutanı Hacızade: "Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum"

11.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:59

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, Ukrayna'ya ait yolcu uçağının füzeyle düşürüldüğü haberini aldığında büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Haberi ilk aldığımda ölmek istedim" dedi.



İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, Ukrayna'ya ait yolcu uçağının İran'a ait hava savunma sistemi ile düşürülmesine ilişkin konuştu. General Hacızade yolcu uçağının yanlışlıkla düşürülmesine ilişkin tüm sorumluluğu üzerine aldığını söyleyerek, "Yetkililer ne karar alırlarsa uymaya hazırım" ifadelerini kullandı.



General Hacızade yolcu uçağının düştüğü gece, ABD ile İran İslam devriminden sonra ilk defa olası bir savaşa yakın olduklarını belirterek, "O gece başkent Tahran dahil ülkedeki tüm hava savunma sistemleri tam bir teyakkuz halindeydi. ABD ile ilk defa olası bir savaşa çok yakındık. Hem onlar ve hem biz yüzde yüz bir teyakkuz halindeydik" şeklinde konuştu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki 52 noktayı vurma tehdidi ile birlikte İran Silahlı Kuvvetlerinin 'olası bir savaş için hazır ol' şeklinde vaziyet aldıklarını söyleyen General Hacızade, "Bu süre içerisinde Tahran'daki hava savunma sistemlerine yenileri de eklenmişti" dedi.



General Hacızade Tahran'ın batısına konuşlanan hava savunma sistemlerinin, diğer hava savunma sistemlerine bir seyir füzesinin ateşlendiğini duyurduğunu belirterek, "Hava savunma sistemi, seyir füzesinin ateşlendiğini düşünerek vurdu" diye konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA