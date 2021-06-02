İran donanmasının en büyük tonajlı gemisi Umman Denizi'nde battı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran donanmasının en büyük tonajlı gemisi Umman Denizi'nde battı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Umman Denizi'nde yanmaya başlayan İran Deniz Kuvvetleri'ne ait "Hark" adlı gemi saatler sonra battı.

Umman Denizi'nde yanmaya başlayan İran Deniz Kuvvetleri'ne ait "Hark" adlı gemi saatler sonra battı.

İran Deniz Kuvvetleri'ne ait "Hark" adlı gemide Cask Limanı açıklarında yangın çıktığı bildirildi. İran Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 20 saat süren söndürme çalışmalarına rağmen geminin yangın nedeniyle battığı ifade edildi. Gemideki tüm mürettebatın kurtarıldığı aktarılırken, yangının çıkış nedenine yönelik bir bilgi verilmedi.

İran Deniz Kuvvetleri donanmasına ait Hark adlı askeri gemi, İran donanmasının en büyük tonajlı gemisi olarak kabul ediliyor.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

İran donanmasının en büyük tonajlı gemisi Umman Denizi'nde battı
İran donanmasının en büyük tonajlı gemisi Umman Denizi'nde battı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gemi kaptanını öldüren sanığa tepki: 'Bora'nın gözleri kabusun olsun'
Gemi kaptanını öldüren sanığa tepki: "Bora'nın gözleri kabusun olsun"
Beyoğlu'ndaki halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı
Beyoğlu'ndaki halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı
'Yakmadan duramıyorum' diyen yangın bağımlısı adam 12. kez bina yaktı
"Yakmadan duramıyorum" diyen yangın bağımlısı adam 12. kez bina yaktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran donanmasının en büyük tonajlı gemisi Umman Denizi'nde battı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 11:15:41. #1.14#

title