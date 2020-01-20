İran: Dışişleri Bakanı Zarif'in Davos Zirvesi'ne katılımı İsviçre tarafından iptal edildi
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İran: Dışişleri Bakanı Zarif'in Davos Zirvesi'ne katılımı İsviçre tarafından iptal edildi

İsviçre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Davos Zirvesi'ne katılımını iptal etti.

20.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 20.01.2020 13:32
İran: Dışişleri Bakanı Zarif'in Davos Zirvesi'ne katılımı İsviçre tarafından iptal edildi

, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Davos Zirvesi'ne katılımını iptal etti.


İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Zarif'in resmi olarak İsviçre'de 21-24 Ocak'ta gerçekleştirilecek 50. Dünya Ekonomik Forumu'na davet edildiğini, program için hazırlık yaptığını, ancak katılımının daha sonra iptal edildiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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