İran: Dışişleri Bakanı Zarif'in Davos Zirvesi'ne katılımı İsviçre tarafından iptal edildi
İsviçre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Davos Zirvesi'ne katılımını iptal etti.
İsviçre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Davos Zirvesi'ne katılımını iptal etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Zarif'in resmi olarak İsviçre'de 21-24 Ocak'ta gerçekleştirilecek 50. Dünya Ekonomik Forumu'na davet edildiğini, program için hazırlık yaptığını, ancak katılımının daha sonra iptal edildiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle