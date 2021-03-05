İran'dan gelen yolcudan 1,5 kilogram uyuşturucu çıktı
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İran'dan gelen yolcudan 1,5 kilogram uyuşturucu çıktı

05.03.2021 17:32 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:40
İran'dan gelen yolcudan 1,5 kilogram uyuşturucu çıktı

Denizli Çardak havaalanına İran'dan gelen uçaktaki bir yolcunun üzerinden 1,5 kilogram uyuşturucu çıktı.

Denizli Çardak havaalanına İran'dan gelen uçaktaki bir yolcunun üzerinden 1,5 kilogram uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz dün gece saatlerinde, Çardak Havalaanına, İran'dan gelen uçağın içerisinde yolcu konumunda bulunan bir şüphelide uyuşturucu bulunduğu öğrenildi. Emniyet ekiplerinin aldığı istihbarı bilgi üzerine yolcu havaalanı içerisinde kontrol noktasında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst ve eşyalarının içerisinden 1,5 kilogram uyuşturucu madde çıktığı belirtildi.

(Murat Kocabaş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
İRANDAN SURİYEDEN IRAKTAN....: ULAN BİR GÜN TÜRKLER İSYAN EDİCEK HESAP VEREMİYCEKSİNİZ HİÇ BİRİNİZ. SON ŞANSINIZ OLUM BU. . .
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