İran'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi
Yolcuların havalimanına gelişi Havalimanı girişi ateş kontrolü Galip Atasoy ile röportaj İşlemlerini yaptıran yolculardan detaylar TAHRAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İran'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel seferlerle...
27.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:34
Yolcuların havalimanına gelişi
Havalimanı girişi ateş kontrolü
Galip Atasoy ile röportaj
İşlemlerini yaptıran yolculardan detaylar TAHRAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İran'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel seferlerle yurda getiriliyor. Vatandaşlar, tahliye kapsamında başkent Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'na geldi.
Kaynak: AA