İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi - Özpınar Mahallesi
Haberler » Güncel » İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi - Özpınar Mahallesi - Haber

İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi - Özpınar Mahallesi

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23.02.2020 19:47 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:50
İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi - Özpınar Mahallesi

'ın batısındaki Batı eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinde 5,7 büyüklüğünde meydana geldi. Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem 'dan da hissedildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hoy ilçesinin Zerabad bölgesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 19.30'da kaydedildi.

Depremin 28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Sabah 09.22'de de Hoy ilçesinde aynı büyüklükte bir deprem meydana gelmişti.

İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi. Başkale ilçesindeki Özpınar Mahallesinde bazı yapılar zarar gördü.,İnsanlar dışarıya kaçtı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi - Özpınar Mahallesi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler