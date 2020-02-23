: İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi - Özpınar Mahallesi

23.02.2020 19:47 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:50

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hoy ilçesinin Zerabad bölgesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 19.30'da kaydedildi.

Depremin 28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Sabah 09.22'de de Hoy ilçesinde aynı büyüklükte bir deprem meydana gelmişti.

İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi. Başkale ilçesindeki Özpınar Mahallesinde bazı yapılar zarar gördü.,İnsanlar dışarıya kaçtı.

Kaynak: AA

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