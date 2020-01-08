İran'da yolcu uçağı düştü
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İran'da yolcu uçağı düştü

Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek için havalanan ve içinde 180 yolcunun bulunduğu belirtilen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü.

08.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:26

Uluslararası Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti 'e gitmek için havalanan ve içinde 180 yolcunun bulunduğu belirtilen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: İran'da yolcu uçağı düştü
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