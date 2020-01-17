İran'da uluslararası futbol karşılaşmalarının oynanması yasaklandı
Haberler » Dünya » İran'da uluslararası futbol karşılaşmalarının oynanması yasaklandı - Haberler

İran'da uluslararası futbol karşılaşmalarının oynanması yasaklandı

Asya Futbol Konfederasyonu, İran'da uluslararası futbol karşılaşmalarının yapılmasını yasakladı. Konfederasyon, İran takımlarının üçüncü ülkelerde maçlara katılabileceğini belirtti

17.01.2020 21:58 | Son Güncelleme: 17.01.2020 21:58
İran'da uluslararası futbol karşılaşmalarının oynanması yasaklandı

Konfederasyonu, 'da uluslararası futbol karşılaşmalarının yapılmasını yasakladı. Konfederasyon, İran takımlarının üçüncü ülkelerde maçlara katılabileceğini belirtti.


Konu hakkında açıklama yapan İran Futbol Federasyonu, ülkede uluslararası futbol karşılaşmalarının yasaklandığı yönünde Asya Futbol Konfederasyonu'ndan mektup aldıklarını belirtti. Kararın nedenine dair ise herhangi bilgi vermedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri