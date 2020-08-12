İran'da tutuklu siyasi aktivist Sutude açlık grevine başladı
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İran'da tutuklu siyasi aktivist Sutude açlık grevine başladı

İran'da tutuklu bulunan siyasi aktivist ve avukat Nesrin Sutude'nin, "cezaevinde siyasi mahkumlara uygulanan adaletsizlikler ve yasa dışı durumları" protesto etmek için açlık grevine başladığı duyuruldu.

İran'da tutuklu siyasi aktivist Sutude açlık grevine başladı
12.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:41

İran'da tutuklu bulunan siyasi aktivist ve avukat Nesrin Sutude'nin, "cezaevinde siyasi mahkumlara uygulanan adaletsizlikler ve yasa dışı durumları" protesto etmek için açlık grevine başladığı duyuruldu.

Sutude'nin avukatı Muhammed Mukimi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Müvekkilim Nesrin Sutude, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının patlak vermesiyle durumları daha da kötüleşen cezaevlerindeki siyasi mahkumlara yönelik adaletsizlikler ve yasa dışı uygulamaları protesto etmek için dün açlık grevine başladı." ifadelerini kullandı.

Nesrin Sutude kimdir?

İran'da 2009'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından düzenlenen gösterilere katıldığı gerekçesiyle Eylül 2010'da tutuklanan insan hakları aktivisti ve avukat Nesrin Sutude (57) hakkında, Ocak 2011'de 11 yıl hapis, 20 yıl avukatlıktan men ve 20 yıl yurt dışına çıkış yasağı verilmişti. Ancak bu ceza Temyiz Mahkemesinde 6 yıl hapis ve 10 yıl avukatlıktan men cezasına çevrilmişti.

Sutude, 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 18 Eylül 2013'te serbest bırakılmış, ancak 13 Haziran 2018'de yeniden tutuklanmıştı.

Siyasi aktivist ve avukat Sutude, "ulusal güvenliğe karşı gösterilere katıldığı ve İran lideri Ali Hamaney'e hakaret ettiği" gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

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