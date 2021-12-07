İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 79 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 79 artarak 130 bin 356'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 bin 514 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 584'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 141 bin 335'e çıktığı ülkede, 79 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 356 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 514 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 58 milyon 294 bin 787 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 48 milyon 545 bin 362 kişiye ikinci dozu, 1 milyon 574 bin 982 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 108 milyon 415 bin 131 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 2 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride, 9 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 153 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 284 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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