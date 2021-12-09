İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 78 artarak 130 bin 524'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 bin 228 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 529'unun hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 147 bin 872'ye yükseldiği ülkede, 78 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 524'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 169 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 58 milyon 489 bin 565 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 48 milyon 926 bin 450 kişiye ikinci dozu, 1 milyon 971 bin 229 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 109 milyon 387 bin 244 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 2 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride, 9 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 153 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 284 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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