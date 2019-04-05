İran'da Siyaset Yapma İmkanı Kalmadı"

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran'da siyaset yapma imkanının kalmadığını ve siyasetçilere cezaevi, yurt dışına kaçış ya da evde sessizce oturma seçeneklerinin sunulduğunu belirtti.

İran'da yayın yapan "khabarfoori" sitesine konuşan eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, ülkenin ekonomik ve siyasi durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede 1979 yılında gerçekleşen devrimin halkın daha onurlu bir yaşam sürmesi için yapıldığını ve bunun da önemli oranda ekonomiye bağlı olduğunu belirten Ahmedinejad, insanların bugün geçinebilmek için 2-3 vardiya çalışmak zorunda kaldığını ve sürekli borç alarak geleceklerinden endişelendiklerini söyledi.

Ahmedinejad, siyasi çalışmalara yönelik kısıtlamaları eleştirerek şöyle devam etti:

"İran'da siyaset yapma imkanı kalmadı. Ülkenin iktidarını ellerinde bulunduranlar her siyasi düşünceye bir etiket yapıştırıyor. Siyasetçilere sunulan seçenekler şunlar: ya cezaevine git ya İran'dan kaç ya da evinde otur ve sesini çıkarma."

Askeri birimler, Cumhurbaşkanı ve Yargı Erki Başkanı ile diğer yetkililerin eleştiri kabul etmediğini anlatan Ahmedinejad, "İran dünyanın en özgür ülkesi olmalıdır ancak burada bir komutana gözünün üstünde kaşın var dersen devrim düşmanı oluyorsun. Bazıları diyor ki özgürlük verirsek halk ifsat olur. Ancak halk ifsat olur diyenin kendisi bozulmuştur ve fırsat bulduğunda ifsadı yayar." ifadelerini kullandı.

Rejim ve devletin halkın gösteri yapması ve itiraz hakkını kullanması için izin vermesi gerektiğine dikkati çeken Ahmedinejad, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer gösteri yolunu kapatırsak mesele şiddete doğru gider ve bazılarının daha da radikalleşmesine yol açar. Neden halkımız bir köşede toplanıp alınan kararlar yanlıştır diyemiyor? Neden? Bir sebep gösterin."

Kaynak: AA