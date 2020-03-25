İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı
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İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı

İran'da yeni tip koronavirüsten koruduğu söylentileri üzerine kullandıkları sahte içki nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 255'e çıktı.

25.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:11
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı

İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) koruduğu söylentileri üzerine içilen sahte içki can almaya devam ediyor. Sahte içki nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 255'e çıktı.

HASTANEYE GİDENLER 592 KİŞİYİ BULDU

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Fars eyaletinin Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, eyalette 6 Mart'tan bu yana alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvuranların sayısının 592'ye yükseldiğini belirtti.

Bu kişilerden 72'sinin yaşamını yitirdiğini aktaran Muradiyan, "Alkolün koronavirüs tedavisinde etkili olduğu söylentileri nedeniyle birçok kişi hastanelere başvurdu." dedi.

FARS EYALETİNDE CAN KAYBI KORONAVİRÜSTEN FAZLA

Muradiyen'in verdiği son bilgilere göre, alkol zehirlenmesi nedeniyle en çok ölümün yaşandığı Fars eyaletindeki can kayıpları, eyalette Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısını aştı. Fars eyaletinde şu ana kadar yaklaşık 25 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Öte yandan Tesnim Haber Ajansına konuşan Elburz eyaletinin Acil Tıbbi Yardım Merkezi Başkanı Hasan Mededi, eyalette alkol zehirlenmesinden hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e çıktığını belirtti.

EYALETLERDE SON DURUM

Kirmanşah İmam Humeyni Hastanesi Genel Müdürü Cevad Emini Saman da eyalet genelinde alkol zehirlenmesi nedeniyle 30 kişinin tedavi altına alındığını, bunlardan 2'sinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Buşehr eyaletinin Başsavcısı Ali Hasanpur ise Aseluye kentinde şu ana kadar 24 ve 27 yaşlarındaki iki gencin sahte içki kurbanı olduğunu ifade etti.

Huzistan'da 66, Doğu Azerbaycan'da 20, Erdebil'de 19, Rezevi Horasan'da 13, Mazenderan'da 12, İsfahan'da 7, Kürdistan'da 6, Hemedan'da 4, Hürmüzgan'da 1 kişinin sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Böylece ülke genelinde ölenlerin sayısı 255'e çıktı.

NE OLMUŞTU?

Sahte içki soruşturmasında Ahvaz'da 17, Rezevi Horasan'da da 2 kişi gözaltına alınmıştı. Fars eyaletinde de geçen hafta güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 50 bin litre alkolün ele geçirildiği ve üretici ya da dağıtıcı oldukları belirlenen çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı

Kaynak: AA

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İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı

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