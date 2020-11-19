İran'da petrokimya fabrikasında yangın: 1 ölü, 4 yaralı

İran'ın Hark Adası'ndaki petrokimya fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi yaralandı.

İran'ın Hark Adası'ndaki petrokimya fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'nda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği petrokimya fabrikasında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve biri ağır 4 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

(Aynur Sena ÇabukİHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı