İran'da petrokimya fabrikasında yangın: 1 ölü, 4 yaralı
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İran'da petrokimya fabrikasında yangın: 1 ölü, 4 yaralı

19.11.2020 20:02 | Son Güncelleme: 19.11.2020 20:10
İran'da petrokimya fabrikasında yangın: 1 ölü, 4 yaralı

İran'ın Hark Adası'ndaki petrokimya fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi yaralandı.

İran'ın Hark Adası'ndaki petrokimya fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'nda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği petrokimya fabrikasında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve biri ağır 4 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

(Aynur Sena ÇabukİHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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