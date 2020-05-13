İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İran'da alana otomobilleriyle gelen vatandaşlar imsak vaktine kadar dua etti.

Yeni tip koronavirüs salgının Ortadoğu'da en çok etkilediği ülke olan İran'da 110 bin 767vaka tespit edildi. 6 bin 733 hasta ise hayatını kaybetti. Son günlerde salgının hızının düşmesi birçok ülke gibi İran'da da normalleşme adımlarının atılmasını sağladı.Bu adımlardan birisi de camilerin sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla açılması oldu.

İMSAK VAKTİNE KADAR DUA ETTİLER

İranlılar, bu yıl Kovid-19 nedeniyle ramazan ayının 19. gecesi için ilginç bir organizasyon düzenlendi. Tahran'daki Eram Parkı'nın otopark alanına büyük bir sahne kuruldu. Alana otomobilleriyle gelenler park ederek, araçlarının içerisinde imsak vaktine kadar dua etti, hazırlanan programı kurulan ekrandan izledi.

KADİR GECESİ OLARAK KABUL EDİLİYOR

İran'da, Kadir Gecesi ramazan ayının 19, 21 ve 23'üncü günlerinden biri olarak kabul ediliyor. Şeb-i İhya olarak adlandırılan bu gecelerde mescitlerde toplanan İranlılar, toplu halde imsak vaktine kadar dua ediyor.