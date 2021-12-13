İran'da öğretmenler ülke genelinde maaşlarının artırılması için gösteri düzenledi - Haberler
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İran'da öğretmenler ülke genelinde maaşlarının artırılması için gösteri düzenledi

İran'da öğretmenler ülke genelinde maaşlarının artırılması için gösteri düzenledi
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da öğretmenler başkent Tahran başta olmak üzere ülke genelinde maaşlarının artırılması ve tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle gösteri yaptı.

İran'da öğretmenler başkent Tahran başta olmak üzere ülke genelinde maaşlarının artırılması ve tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle gösteri yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Tahran, İsfahan, Şiraz, Hürremabad, Tebriz ve diğer şehirlerde gösteri yapan öğretmenler maaşlarının artmasını ve tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi.

Gösterilerde "Hükümet ihanet ediyor, Meclis koruyor" ve "Bir yolsuzluk çözülürse sorunumuz kalmaz" yazılı dövizler taşıyan öğretmenler şartlarının düzeltilmesini talep etti.

Paylaşılan görüntülerde Tahran'da Meclis önünde bir araya gelen öğretmenlere güvenlik güçlerinin müdahale ettiği ve eğitimcilerin de polislere tepki gösterdiği görülüyor.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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