İran'da kuraklık protestosuna polis müdahalesi - Haberler
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İran'da kuraklık protestosuna polis müdahalesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İran'da kuraklık protestosuna polis müdahalesi

İran'ın İsfahan kentinde kuraklık nedeniyle eylem yapan göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İran'ın İsfahan kentinde kuraklık nedeniyle eylem yapan göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İran'ın İsfahan kentinde kuruyan Zayende Irmağı üzerinde başlayan protestolar sürüyor. Güvenlik Güçleri, rejim karşıtları tarafından provokasyon yapıldığını belirterek protestonun sonlandırılmasını istedi. Bölgeye tansiyon giderek yükselince güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı göstericilerin rejim karşıtı sloganlar attıkları görüldü.

Protestolar 19 Kasım'da başlamıştı

İran'da 19 Kasım'da İsfahanlı çiftçilerin kuraklık nedeniyle başlattığı gösteriler devam ediyor. Zayende Irmağının kurumasını protesto eden çiftçilerin eylemine İsfahan halkı da destek vermiş ve kuruyan ırmak üzerinde binlerce kişi bir araya gelmişti. - TAHRAN

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