İran'da koronavirüsten ölümlerin sayısı 5 bin 710'a çıktı İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 60 kişi hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 60 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 710'a çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede 60 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 5 bin 710'a, toplam vaka sayısının ise 90 bin 481'e ulaştığını belirtti.İran'da can kayıplarının azalmaya başladığı gözlemlendi.

Kaynak: DHA