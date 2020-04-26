İran'da koronavirüsten ölümlerin sayısı 5 bin 710'a çıktı
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İran'da koronavirüsten ölümlerin sayısı 5 bin 710'a çıktı

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 60 kişi hayatını kaybetti.

26.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:40
İran'da koronavirüsten ölümlerin sayısı 5 bin 710'a çıktı

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 60 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 710'a çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede 60 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 5 bin 710'a, toplam vaka sayısının ise 90 bin 481'e ulaştığını belirtti.İran'da can kayıplarının azalmaya başladığı gözlemlendi.


Kaynak: DHA

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