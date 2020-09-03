İran'da kişi başına düşen milli gelir son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi
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İran'da kişi başına düşen milli gelir son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi

Tahran Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mesud Hansari, İran'da geçen yıl kişi başına düşen milli gelirin son 15 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

İran'da kişi başına düşen milli gelir son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi
03.09.2020 17:11 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:14

Tahran Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mesud Hansari, İran'da geçen yıl kişi başına düşen milli gelirin son 15 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hansari, "Geçen yıl kişi başına düşen milli gelir 4 milyon 700 bin tümene (yaklaşık 210 dolar) geriledi. Bu rakam 2004 yılından bu yana en düşük seviyedir." değerlendirmesinde bulundu.

Hansari, bu yıl da ekonomik büyüme oranı eksilerde seyrederse, söz konusu gelirin daha keskin bir düşüş kaydedeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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