İran'da Kedi Kafe Müzesi

VAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da 2020 yılında eski bir evde açılan kafe ve kedi müzesi, çeşitli türlerde kediye ev sahipliği yapıyor. Müzede misafirleri karşılayan yaklaşık 30 kedi arasında yerli kısa tüylü, yerli uzun tüylü, İran, İskoç, İngiliz ve Van kedisi bulunmaktadır. Kedilerin tümü düzenli veteriner muayene ve aşılarından geçen bağışlanmış veya kurtarılmış sokak kedileri içermektedir.