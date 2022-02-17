İran'da Kedi Kafe Müzesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'da Kedi Kafe Müzesi

AA, Eisa Mohammadi - Güncel
 - Güncelleme:

İran'ın başkenti Tahran'da 2020 yılında eski bir evde açılan kafe ve kedi müzesi, çeşitli türlerde kediye ev sahipliği yapıyor.

VAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da 2020 yılında eski bir evde açılan kafe ve kedi müzesi, çeşitli türlerde kediye ev sahipliği yapıyor. Müzede misafirleri karşılayan yaklaşık 30 kedi arasında yerli kısa tüylü, yerli uzun tüylü, İran, İskoç, İngiliz ve Van kedisi bulunmaktadır. Kedilerin tümü düzenli veteriner muayene ve aşılarından geçen bağışlanmış veya kurtarılmış sokak kedileri içermektedir.

İran'da Kedi Kafe Müzesi

İran'da Kedi Kafe Müzesi

İran'da Kedi Kafe Müzesi

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

Tahran, kedi, İran, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title