İran'da Kasım Süleymani'nin heykeli ateşe verildi - Haberler
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İran'da Kasım Süleymani'nin heykeli ateşe verildi

İran'da Kasım Süleymani'nin heykeli ateşe verildi
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde, iki yıl önce Irak'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin heykeli yakıldı.

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde, iki yıl önce Irak'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin heykeli yakıldı.

İran devlet medyasının haberine göre, dün gündüz saatlerinde Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinin merkez şehri Şehrikürd'de açılışı yapılan Süleymani'nin heykeli, akşam kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ateşe verildi.

İran lideri Ali Hamaney'nin eyalet temsilcisi Muhammed Ali Nikunam, heykelin yakılmasına tepki göstererek ABD ve İsrail aleyhine açıklama yayımladı.

Ne olmuştu?

Dönemin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin daveti üzerine Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Kasım Süleymani'nin konvoyu, 3 Ocak 2020'de sabaha karşı ABD ordusuna ait silahlı insansız hava aracından ateşlenen füzeyle hedef alınmıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile toplamda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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