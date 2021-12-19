İran'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi
İran'da ilk kez, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.
İran'da ilk kez, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Bölümü Başkan Vekili Muhammed Haşimi, İran'da Omicron varyantının tespit edildiğini söyledi.
Haşimi Sağlık Bakanı Behram Eynullahi'nin katılımıyla Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun olağanüstü toplantı gerçekleştirdiğini ve salgınla mücadelenin ele alındığını ifade etti.
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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri