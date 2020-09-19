İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi
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İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi

Katı kuralları ile bilinen İran'da hırsızlık suçundan yargılanan 3 kişinin mahkeme kararı sonrası sağ ellerindeki dört parmak kesildi.

19.09.2020 14:40 | Son Güncelleme: 19.09.2020 15:24

İran'da hırsızlık yaptıkları gerekçesi ile mahkemeye çıkarılan Hadi Rostami, Mehdi Sharafian ve Mehdi Shahivand için sağ ellerindeki dört parmağın kesilmesi hükmü verildi. İran devlet televizyonu, mahkeme tarafından parmaklarının kesilmesine hükmedilen kişilerin geçen sene Kasım ayında Türkiye sınırında bulunan Urmina şehrinde hırsızlık yaptıklarını ve o tarihten beri hapiste tutulduklarını açıkladı.

PROTESTO İÇİN BİLEĞİNİ KESTİ

Hırsızlık suçlaması ile yargılanan kişilerin avukatları mahkemenin verdiği el kesme cezasını bir üst mahkemeye taşıdı. Üst mahkeme de el kesme cezasını onaylayınca hüküm yerine getirildi. Sanıklardan bir tanesinin cezaevinde mahkemenin verdiği cezayı protesto etmek için bileğini kestiği belirtildi.

İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi

CEZAYI UYGULAMAK İÇİN 13 KURALIN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKİYOR

Mahkeme kararı ile ilgili İran devlet televizyonuna konuşan hukukçu yazar Nargess Tavalossian, ülkede hırsızlık suçunun el kesme ile cezalandırılmasının yasal olduğunu ama el kesmek için 13 kural bulunduğunu hatırlattı. Bu kurallardan 12'si bile meydana gelse; el kesme cezasının verilmediğini, bu nedenle ülkede el kesme cezasının nadiren uygulandığını söyledi. İranlı yetkililer ise mahkemenin kararına destek vererek hırsızlık olaylarının önüne geçmek için en etkili yolun el kesme cezası olduğunu söylediler.

İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi
Haber Yorumları (19)
YUSUF BAKTİR: en kisa zamanda bizdede uygulanir insallah
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TÜRKİYEDE BU UYGULANIRSA ŞEKER GİBİ ÜLKE OLURUZ:: TÜRKİYEDE BU UYGULANSA NE GÜZEL OLURDU YAV İŞTE İRAN GİBİ OLMUCAN LAKİN ADALET KONUSUNDA DAHA ŞEFFAF VE ACIMASIZ OLUNMASINI İSTİYOZ SUÇ İŞLEYENİ AĞIR CEZALANDIRACAN LAKİN İRAN GİBİ MİLLETİ ŞERİAT UĞRUNA ÖZGÜRLÜKLERİNDEN ALIKOYMUCAN . KANUNSUZLUK YAPANLARA ÇOK AĞIR CEZALAR VERİCEN HERKES TIRSICAK SUÇ İŞLEMİCEK SONUNDA ŞEKER GİBİ ÜLKE OLURDUK BE
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MATRUŞKA: BÖYLE CANİCE CEZALARI TÜRKİYEDE İSTEYENLER. . . ALIN GÖRÜN İŞTE BU ADAM BİLMİYOR MU BAŞINA GELECEĞİ SANKİ. BÖYLE UYGULAMALARDA ÇÖZÜM DEĞİL İŞTE ANLAYIN ARTIK.
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