İran'da deprem mi oldu 20 Haziran Cuma?

İran'da deprem mi oldu 20 Haziran Cuma?
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İsrail'in 8 gündür saldırıları altındaki İran'da korkutan bir deprem meydana geldi. İran'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu. İran'da deprem mi oldu 20 Haziran Cuma?

İsrail'in nükleer tesislerine saldırılar gerçekleştirdiği İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. İran'ın orta kesimindeki deprem, Tahran ve Elburz'da da hissedildi. İran'da deprem mi oldu 20 Haziran Cuma?

İRAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

İran'ın başkenti Tahran'da, Kum'da ve Semnan eyaletlerinde hissedilen 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Semnan Eyaletine bağlı Sorkheh kenti yakınlarında bu gece saat 21:19'da 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre bölgelerdeki sakinleri ciddi şekilde etkiledi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Ulusal Sismoloji Merkezi, Sorkheh yakınlarındaki Semnan Eyaletinde Richter ölçeğine göre 5,5 büyüklüğünde bir deprem bildirdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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