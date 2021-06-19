İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 48,8 ile devrimden bu yanaki en düşük seviyede kaldı
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İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 48,8 ile devrimden bu yanaki en düşük seviyede kaldı

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 48,8 ile devrimden bu yanaki en düşük seviyede kaldı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine katılımın yüzde 48,8 ile 1979'daki devrimden bu yana yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en düşük seviyesinde kaldığı belirtildi.

İran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine katılımın yüzde 48,8 ile 1979'daki devrimden bu yana yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en düşük seviyesinde kaldığı belirtildi.

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, düzenlediği basın toplantısında dün yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin nihai sonucunu açıkladı.

Yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede oy kullanma hakkına sahip 59 milyon 310 bin 307 seçmenden sandık başına gidenlerin sayısının 28 milyon 933 bin 4 olduğunu belirten Fazli, seçimlere katılımın yüzde 48,8 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Fazli, muhafazakar aday İbrahim Reisi'nin kullanılan oyların 17 milyon 926 bin 345'ini, muhafazakar aday Muhsin Rızai'nin 3 milyon 412 bin 712'sini, reformist aday Abdunnasır Himmeti'nin 2 milyon 427 bin 201'ini Emir Hüseyin Kadızade Haşimi'nin de 999 bin 718'ini aldığını ifade etti.

Bakan Fazli yaklaşık 4 milyon oyun da geçersiz sayıldığını bildirdi. İranlı Bakan seçim sonuçlarına göre Reisi'nin oyların yüzde 62'sini alarak 8. Cumhurbaşkanı seçildiğini kaydetti.

Seçimlere katılım oranı 2017'de Hasan Ruhani'nin kazandığı ve yüzde 73 olarak gerçekleşen 12. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine göre yaklaşık yüzde 24 düştü ve devrimden bu yana yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en düşük seviyesinde kaldı.

Ülkede halkın seçimlere en az katılım gösterdiği 1993 yılındaki eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kazandığı seçimlerde, kayıtlı seçmenlerden yüzde 50,6'sı sandığa gitmişti.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 48,8 ile devrimden bu yanaki en düşük seviyede kaldı
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 48,8 ile devrimden bu yanaki en düşük seviyede kaldı
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 48,8 ile devrimden bu yanaki en düşük seviyede kaldı
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 48,8 ile devrimden bu yanaki en düşük seviyede kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre muhafazakar aday Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak...
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre muhafazakar aday Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak...
İran'da muhafazakar aday Reisi ilk sonuçlara göre 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini aldı
İran'da muhafazakar aday Reisi ilk sonuçlara göre 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini aldı
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre muhafazakar aday Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak...
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre muhafazakar aday Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak...
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İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 48,8 ile devrimden bu yanaki en düşük seviyede kaldı - Haberler
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