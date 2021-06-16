İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru

Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi - Haberler | Güncel

Tahran'daki Filistin meydanından detay görüntüler Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi destekçilerinin düzenlediği mitingden detaylar TAHRAN - İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında, başkent Tahran'daki Filistin meydanında Cumhurbaşkanı adayı İbrahim...

Tahran'daki Filistin meydanından detay görüntüler

Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi destekçilerinin düzenlediği mitingden detaylar

TAHRAN - İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında, başkent Tahran'daki Filistin meydanında Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi destekçileri miting düzenledi.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi

İsrail bildiğiniz gibi! Ateşkesin ardından ilk hava saldırısını Gazze'ye düzenlediler
İsrail bildiğiniz gibi! Ateşkesin ardından ilk hava saldırısını Gazze'ye düzenlediler
Son dakika haber | Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda İsrail polisi korumasındaki 'Bayrak Yürüyüşü' olaylı...
Son dakika haber | Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda İsrail polisi korumasındaki "Bayrak Yürüyüşü" olaylı...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Boris Johnson Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 23:52:07. #1.15#

title