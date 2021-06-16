İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
Tahran'daki Filistin meydanından detay görüntüler Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi destekçilerinin düzenlediği mitingden detaylar TAHRAN - İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında, başkent Tahran'daki Filistin meydanında Cumhurbaşkanı adayı İbrahim...
Tahran'daki Filistin meydanından detay görüntüler
Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi destekçilerinin düzenlediği mitingden detaylar
TAHRAN - İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında, başkent Tahran'daki Filistin meydanında Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi destekçileri miting düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi