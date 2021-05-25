İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adaylar kimler?
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İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adaylar kimler?

İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adaylar kimler?
BBC - Haberler | Dünya

Anayasayı Koruyucular Konseyi, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak için başvuruda bulunan 592 kişiden yalnızca 7'sine adaylık izni verdi.

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak için başvuruda bulunan 592 kişiden yalnızca 7'sine adaylık izni verdi. Adaylıklarına izin verilmeyenler arasında eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, eski Meclis Başkanı Ali Laricani ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri de var.

Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayıyla cumhurbaşkanı adayı olan isimler ise şöyle:

Adaylardan ilk beşi sertlik yanlısı, son ikisi ise reformcu kimlikleriyle biliniyor.

Reuters ve AFP ajansları, İbrahim Reisi'nin seçime katılmasına izin verilirken önde gelen reform yanlısı olası rakiplerinin adaylıklarına izin verilmemesine dikkat çekti.

Ajanslara göre, bu durumun İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yakın müttefiki Reisi'nin başarı şansını artırması muhtemel.

Reisi, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin kararı sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sonuçlar hakkında dün akşam bana bilgi verildi. Akşamdan itibaren bazı kişilerle temas kurdum. Seçim arenasını daha rekabetçi ve katılımcı hale getirmek için görüşmelerde bulunuyorum" dedi.

İran basınındaki bazı haberlerde, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Hamaney'e Koruyucular Konseyi'nin listesine müdahale etme çağrısı yaptığı iddia edilmişti.

4 yıl önce Reisi'yi mağlup ederek İran Cumhurbaşkanı seçilen Ruhani, iki dönem sonra görevi bırakacak.

Ruhani'nin halefinin öncelikle ekonomik krizle mücadeleye ve nükleer anlaşmayı canlandırmaya yönelik görüşmelere odaklanması bekleniyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ülkesini, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) ve Almanya ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekmiş ve İran'a yeniden ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi sonrası ise nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeler yeniden başlamıştı.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adaylar kimler?
BBC
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