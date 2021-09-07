İran'da bir grup Afgan, Taliban'a destek verdiği öne sürülen Pakistan'ı protesto etti

İran'ın başkenti Tahran'daki Pakistan Büyükelçiliğinin önünde toplanan bir grup, Afganistan'da Taliban'a destek verdiği öne sürülen Pakistan'ı protesto etti.

İran'ın başkenti Tahran'daki Pakistan Büyükelçiliğinin önünde toplanan bir grup, Afganistan'da Taliban'a destek verdiği öne sürülen Pakistan'ı protesto etti.

Pakistan'ın Tahran Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Afganistan vatandaşı, Afganistan'a müdahale ettiği ve Taliban'a destek verdiği gerekçesiyle İslamabad yönetimine karşı gösteri düzenledi.

Ellerinde dövizler taşıyan göstericilerin "Taliban'a ölüm" ve "Pakistan'a ölüm" şeklinde sloganlar attığı görüldü.

Pencşir'deki Direniş Cephesinin Sözcüsü Fehim Deşti'nin öldürülmesinin ardından Pakistan'ın, bu bölgedeki saldırılarda Taliban'a yardım ettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Pakistan ordusu ise iddiaları yalanlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elaheh Salari