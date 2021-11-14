İran'da bir dakika arayla şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesinde bir dakika arayla 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan deprem panik yaratırken o anlar tır şoförlerinin kamerasına yansıdı.
Komşumuz İran, 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Aynı bölgedeki 6,4 büyüklüğündeki depremden 1 dakika sonra 6,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi Laft bölgesi olan deprem, yerel saatle 15.37'de kaydedildi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem sonucu elektrik direğinin düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.
Peş peşe gelen iki deprem, İranlı tır şoförlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, dağın eteklerini toz bulutu kaplarken şoförlerin yanında bulunduğu tırlar ise sarsıntının etkisiyle şiddetle sallandı.
Hint Okyanusu'nun Yemen açıklarında ikiye ayrılan dev fay hattı, Umman Denizi'nden geçerek İran topraklarına giriyor. İran'ın batısından ilerleyen fay hattı, Irak'tan sonra Türkiye'nin doğusunda son buluyor.
Türkiye'de Bingöl'e kadar sokulan büyük fay hattı, son yıllarda fazlasıyla aktif. Kasım 2017'de Kirmanşah'ta meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla insan hayatını kaybetmişti. 2018'de ise yine Kirmanşah'ta gerçekleşen 6 büyüklüğündeki sarsıntı beş ülkede hissedilmişti.
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