İran'da bir dakika arayla şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı

Komşumuz İran, 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Aynı bölgedeki 6,4 büyüklüğündeki depremden 1 dakika sonra 6,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi Laft bölgesi olan deprem, yerel saatle 15.37'de kaydedildi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem sonucu elektrik direğinin düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

DEPREM ANI KAMERADA

Peş peşe gelen iki deprem, İranlı tır şoförlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, dağın eteklerini toz bulutu kaplarken şoförlerin yanında bulunduğu tırlar ise sarsıntının etkisiyle şiddetle sallandı.

FAY HATTI TÜRKİYE'YE UZANIYOR

Hint Okyanusu'nun Yemen açıklarında ikiye ayrılan dev fay hattı, Umman Denizi'nden geçerek İran topraklarına giriyor. İran'ın batısından ilerleyen fay hattı, Irak'tan sonra Türkiye'nin doğusunda son buluyor.

HAT, SON YILLARDA OLDUKÇA AKTİF

Türkiye'de Bingöl'e kadar sokulan büyük fay hattı, son yıllarda fazlasıyla aktif. Kasım 2017'de Kirmanşah'ta meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla insan hayatını kaybetmişti. 2018'de ise yine Kirmanşah'ta gerçekleşen 6 büyüklüğündeki sarsıntı beş ülkede hissedilmişti.

Servet Uzun https://www.linkedin.com/in/servet-uzun-057b1118b/ Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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