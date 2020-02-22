İran'da belediye başkanına koronavirüs teşhisi konuldu
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İran'da belediye başkanına koronavirüs teşhisi konuldu

İran'da devlet televizyonu Tahran'da 13. bölgenin belediye başkanlığını yapan Murtaza Rahmanzade'ye koronavirüs teşhisi konulduğunu duyurdu.

22.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:54
İran'da belediye başkanına koronavirüs teşhisi konuldu

'da devlet televizyonu 'da 13. bölgenin belediye başkanlığını yapan Murtaza Rahmanzade'ye teşhisi konulduğunu duyurdu.


Devlet televizyonunun haberine göre Belediye Başkanı Rahmanzade koronavirüs belirtileriyle hastanede tedavi altına alındı. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rahmanzade'nin yapılan testlerin pozitif çıktığı aktarıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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