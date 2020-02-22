İran'da belediye başkanına koronavirüs teşhisi konuldu
İran'da devlet televizyonu Tahran'da 13. bölgenin belediye başkanlığını yapan Murtaza Rahmanzade'ye koronavirüs teşhisi konulduğunu duyurdu.
İran'da devlet televizyonu Tahran'da 13. bölgenin belediye başkanlığını yapan Murtaza Rahmanzade'ye koronavirüs teşhisi konulduğunu duyurdu.
Devlet televizyonunun haberine göre Belediye Başkanı Rahmanzade koronavirüs belirtileriyle hastanede tedavi altına alındı. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rahmanzade'nin yapılan testlerin pozitif çıktığı aktarıldı. Euronews.com'da Görüntüle