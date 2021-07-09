İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

İran'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran'ın Batı Azerbaycan Eyaletine bağlı Nekede şehrinde yerel saatle 20.11'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı