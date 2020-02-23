İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem
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İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

23.02.2020 20:25 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:25
İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem

'ın Batı eyaletine bağlı Hoy ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir daha meydana geldi.

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinin Zerabad bölgesinde akşam saat 19.00 sıralarında 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yerin 28 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Van'da da hissedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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