İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem - Haberler
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İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinin Sireç kırsalında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinin Sireç kırsalında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Sireç kırsalı olan deprem, yerel saatle 17.05'te kaydedildi.

Depremin 12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan İran'ın güneyindeki Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletine bağlı Hark Adası'nda da yerel saatle 15.55'te 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinin Sireç kırsalında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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